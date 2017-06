In de loop van de voormiddag is dan een vraag binnengelopen van het Vlaamse expertisecentrum suïcidepreventie om over dit concrete geval niet te berichten. Op dat moment stond het verhaal al op zowat alle krantensites. Na lang overleg heeft de hoofdredactie besloten om het nieuws toch te brengen en wel met deze motivatie:

VRT Nieuws wil antwoorden bieden

Het Vlaamse Expertisecentrum riep de media op om niet te berichten over de zelfdoding van de 15-jarige jongen, om kopieergedrag te voorkomen. VRT Nieuws heeft de feiten gecheckt en vervolgens beslist om het bericht toch te brengen, op een genuanceerde manier en met voldoende omkadering. Het nieuws circuleert al de hele dag, en sexting is een maatschappelijk fenomeen dat veel vragen oproept, bij ouders én jongeren. We hopen op die vragen een antwoord te bieden, en zo te helpen vermijden dat nog meer jongeren in de problemen komen.

De vraag om niet te berichten vertrekt natuurlijk ook weer vanuit de bezorgdheid over copycatgedrag. Maar de aanbevelingen voor de media betekenen niet dat er nooit over zelfdoding zou bericht mogen worden. Integendeel, ze zijn juist gemaakt om die berichtgeving op een verantwoordelijke manier te laten gebeuren.

Het expertisecentrum is een gewaardeerde gesprekspartner maar dat betekent nog niet dat het expertisecentrum de verkeerspolitie van de media zou zijn die beslist in welke gevallen er wel en niet mag bericht worden. Jawel, vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand, maar vrijheid betekent ook dat de sleutels niet bij anderen liggen.

Op zichzelf zou je natuurlijk kunnen zeggen dat VRT Nieuws als openbare omroep de zuiverste in de leer moet zijn en misschien als enige dan maar niet moet berichten. Maar dan zou VRT Nieuws ook de enige zijn die naar aanleiding van dit geval sexting niet op de maatschappelijke agenda plaatst.

Er zijn wel degelijk gevallen waarin VRT Nieuws beslist heeft om een naam van een verdachte bijvoorbeeld niet bekend te maken terwijl anderen dat wel deden. Maar tegelijk is het begrijpelijk dat VRT Nieuws ernaar streeft dat wie bij VRT nieuws gevolgd heeft, mee is met de gespreksonderwerpen van de dag en daar was dit er één van. In heel wat gezinnen is allicht naar aanleiding hiervan over de risico's van sociale media gesproken. En dat heeft wel degelijk ook maatschappelijk belang.

Dat neemt niet weg dat voor nabestaanden de media-aandacht confronterend kan zijn. Hoe goed de redenen en hoe belangrijk het maatschappelijk debat ook is, journalisten moeten beseffen dat ze wel degelijk een stukje macht uitoefenen. Dat kan best verantwoord zijn. Een democratie en goed maatschappelijk debat zijn ook niet denkbaar zonder vrije media maar die media moeten daar dus ook verantwoordelijkheid tegenover zetten. En aan alles zijn ook proporties. Er is terecht een punt op de agenda gezet. Nu mag de rust en sereniteit voor de nabestaanden ook terugkeren.