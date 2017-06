“Wandeling” betekent dat gedetineerden twee uur in open lucht mogen doorbrengen. In Dendermonde krijgen gedetineerden die niet werken hun wandeling in de voormiddag. Gedetineerden die wel werken krijgen hun wandeling in de namiddag omdat ze in de voormiddag werken.

Vanwege het warme weer vroegen een aantal niet-werkende gedetineerden om ook ’s middags buiten te mogen. (Een tweede wandeling dus.) Ook een aantal moslim-gedetineerden onder hen vroegen een middagwandeling, omdat zij ’s ochtends in de ramadan toch geen ontbijt nemen en omdat ze dan langer wilden kunnen blijven slapen. Ze zouden dan de ochtendwandeling overslaan. In de ramadan eten moslims die mee vasten, ’s avonds erg laat.