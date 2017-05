De WWF-campagne voor FSC vindt niet voor de eerste keer plaats en de samenwerking met de warenhuizen is ook niet nieuw, maar het journaal had er nog geen aandacht aan besteed. De eindredacteur van het journaal heeft geoordeeld dat het journaal dat dit keer wel kon doen. Heeft hij daarmee de onpartijdigheid geschaad?

Onpartijdigheid betekent in mijn visie niet dat alle spelers in een bepaalde sector altijd moeten genoemd worden. Wanneer er een nieuwsfeit is rond één speler, kan het nieuwsitem ook gewoon strikt over dat nieuwsfeit gaan.

Om de vergelijking te maken: als Audi een nieuwe robot heeft, waarvan wordt gevonden dat hij innovatief genoeg is om aandacht te krijgen in het journaal, is het niet per definitie nodig om er in de reportage op te wijzen dat ook Volvo nog auto’s maakt in België. Als ziekenfonds Partena een campagne lanceert tegen te lang zittend werken en daarvoor steun krijgt van de minister, hoeft niet per se elk ander ziekenfonds genoemd te worden.

De eigenlijk aanleiding, de campagne van WWF/FSC was in de reportage evenwel niet te zien. Dat vind ik een minder gelukkige keuze die allicht mee de reactie van PEFC heeft veroorzaakt. De reportage kwam er naar aanleiding van een specifieke campagne. Ze had niet de bedoeling om het hele bosbeheer in Vlaanderen te bespreken.

Als je een reportage maakt naar aanleiding van een campagne, is het niet onlogisch dat er ook een paar affiches in beeld komen. (Ook al was dat moeilijk want de campagne moest eigenlijk nog beginnen.) Maar onpartijdigheid betekent naar mijn oordeel dus niet dat je bij een campagne van de ene per se ook de andere in beeld moet brengen.

Onpartijdigheid betekent wel dat er ook openheid moet bestaan voor PEFC. Wanneer PEFC een bijzondere campagne voert en bijvoorbeeld warenhuizen aan zich weet te binden, moet het journaal ervoor openstaan om daar ook aandacht aan te besteden.