Het kleine meisje was er rotsvast van overtuigd dat ze haar broertje in Italië zou terugzien

Vanessa is één van de weinige vrouwen die bij de drenkelingen betrokken zijn zodra ze aan boord komen van de Louise-Marie. Ze helpt bij het fouilleren, en daarna bij de verzorging van de geredde mensen. Ze hoort dus heel wat verhalen.

Eergisteren zijn de geredde Afrikanen meteen overgebracht naar een ander schip, maar vorig jaar bleven ze twee dagen op de Louise-Marie. Vanessa sloot vriendschap met een klein meisje, iets ouder dan drie was ze, en haar naamgenoot. Het kind hechtte zich onmiddellijk aan Vanessa.

Ze was met haar moeder en jongere broertje de gevechten in Mali ontvlucht. Toen het gezin aan de Libische kust in een bootje stapte, hielden de smokkelaars het jongetje tegen. Hij moest op het volgende bootje, zijn moeder en zusje mochten niet bij hem blijven. Het meisje was er rotsvast van overtuigd dat ze haar broertje in Italië zou terugzien, vertelt Vanessa. Maar zijzelf vreesde erger.

Er was ook een meisje van 16 dat op de vlucht haar hele familie was kwijtgeraakt. Ze was in handen gevallen van mensenhandelaars, die haar de prostitutie in hadden gedwongen. Een andere vrouw was volstrekt bij zinnen op het rubberbootje gestapt dat haar naar Europa moest brengen, maar op zee door de ene na de andere reisgenoot verkracht. Toen ze gered werd, was ze zo getraumatiseerd, dat ze nauwelijks nog reageerde.

Enkele dagen geleden konden we op de brug van de Louise-Marie een radioconversatie volgen. Een vissersboot met 17 bemanningsleden sloeg alarm. De boot had meer dan 100 migranten en vluchtelingen gered, maar was daardoor zelf in nood geraakt. De vissersschuit kon het overgewicht niet aan, en moest ontzet worden door een schip van de Europese grens- en kustwacht Frontex. Hetzelfde schip nam nadien ook “onze” drenkelingen over, en bracht ze naar een haven.