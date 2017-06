Iedereen aan boord hoopt intussen dat er iets gebeurt -hoe cynisch dat ook mag klinken. Militairen trainen voortdurend, maar die training hopen ze natuurlijk ook echt eens te kunnen gebruiken, zoals een voetballer ook wel eens van de reservebank af wil. Onze missie is de smokkel op de Middellandse Zee te verstoren, door te observeren en als dat nodig is in te grijpen. Maar iedereen houdt er ook rekening mee dat we drenkelingen zullen moeten redden.

Aan boord hebben we speciale reddingsboten mee voor drenkelingen. Voor als hun eigen bootje gezonken of gekapseisd is. Een reddingsoperatie is een geoliede machine die op gang komt, wordt mij verteld. Twee kleine bootjes varen de drenkelingen tegemoet, nemen ze aan boord, en brengen ze naar de Louise-Marie, de zwaksten eerst. Ze worden gefouilleerd, geregistreerd, medisch gecheckt en verzorgd, en ze krijgen eten en drinken.

Daarna komen mondjesmaat de verhalen van de migranten en vluchtelingen – de gruwel van de wanhoopsreis, de doortocht door de gewelddadige anarchie in Libië. Velen aan boord kennen de verhalen, en het laat niemand onberoerd. Als er maar geen doden bij zijn. Of -nog erger- dode kinderen. Dat soort actie, nee, toch maar niet.