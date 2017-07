Het is 4 juli 2017. Ik trek met mijn vrouw naar het grootste park van mijn buurt. In omvang moet het niet onderdoen voor Central Park in Manhattan. Prospect Park wordt omzoomd door de Brooklyn Bibliotheek, het Brooklyn Museum, en de sprookjesachtige Botanische Tuin (met een van de grootste rozencollecties ter wereld!). In Prospect Park hangt een zeer relaxte sfeer. Het is er chill. Geen vlaggetjes, wel watermeloenen, veel worstjes, ribbetjes en hotdogs (zelfs de veggie-versie). Overal zie je rokende barbecuevuurtjes. Er is zelfgemaakte ice tea, veel koude biertjes in ijsgekoelde emmers. Independence Day lijkt wel Frigobox Day. Het is schitterend zomerweer. 27 graden, de zon brandt lekker.

Niemand die praat over de crisis in Noord-Korea, het gevaar van Kim Jong-un, of de laatste tweet van Donald Trump. Ik zie jongens heen en weer frisbeeën. Ik zie twee bijna identieke zusjes van een jaar of 14. Ze dragen een T-shirt met een boodschap die doet denken aan de begindagen van de Amerikaanse Republiek: born to be wild and free. Op een dag als vandaag mag dat.