Wat is dat eigenlijk, ‘thuis’? Ik ben nu een klein half jaar weg van mijn huis in Vlaanderen, in België. Een nieuwe werkplek. Een nieuw huis. Een andere omgeving, 5800 kilometer ver weg. Een oceaan van verschil, letterlijk.

Waar is mijn thuis? Thuis is nu Brooklyn, New York City. Thuis, dat is mijn vrouw Emma, en onze liefde. Thuis, dat zijn enkele van mijn lievelingsboeken, een paar ingekaderde herinneringen. Een paar zwevende herinneringen in mijn hoofd en mijn hart. De bagage die je met je meedraagt, waar je ook gaat of staat.

Thuis, dat is mijn bovenbuurman die mij uitnodigt op zijn na-trouwfeestje op het dakterras. Thuis, dat is mijn buurtbar ‘Sisters’, waar ik al eens een glaasje Malbec (rode wijn) drink en een avocado toast achter de kiezen draai.

Thuis, dat is de vertrouwde dakloze op straat, dat is de schuifelende chrystal methverslaafde in mijn buurt.

Thuis, dat zijn mijn vertrouwde koffiezaakjes ‘Sit and Wonder’ op Washington Avenue en ‘Annex’ op Fulton Street. Thuis, dat is de farmer’s market op zaterdag aan Fort Greene (de grootste radijzen ooit!) Thuis, dat is het cafeetje ‘Baby Jane’, waar de ober mij elke keer breed lachend verwelkomt: "Mr. Bjorn, welcome back!"