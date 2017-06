Dit is de bekroning van een lange studietijd. Een stressvolle tijd. Opleidingen aan de universiteit kosten al snel tot 50.000 dollar per academiejaar. Zonder lening of studiebeurs of stinkend rijke ouders trek je dat dus niet.

Geen wonder dat de studieschulden in de VS reusachtig zijn. Veel afgestudeerden betalen tien jaar na hun diploma-uitreiking nog steeds af bij de bank. In Vlaanderen wordt al steen en been geklaagd bij 700 euro inschrijvingsgeld. Alles is context, nietwaar?

In Amerika worden afstudeerceremonies groots aangepakt. Kopstukken uit de media, het bedrijfsleven, of de politiek worden zonder probleem ingevlogen. Die mensen houden dan een zogenaamde ‘commencement speech’, een afstudeertoespraak, of letterlijk: een speech bij een nieuw begin.

Het zijn woorden om studenten wijsheid mee te geven aan het begin van de carrière. Levenslessen, persoonlijke anekdotes, hier en daar een grapje. Studenten worden aangespoord om een leven lang boven zichzelf uit te stijgen. Als afstuderende moet je door zo’n speech heen voor je echt kan gaan feesten.