Eindelijk is het gelukt. Maandenlang hebben mijn vrouw en ik geprobeerd om tickets te bemachtigen voor de befaamde show van Stephen Colbert. In een lange rij uitverkorenen staan we om halftwee - op een woensdagmiddag - aan te schuiven, uren voor de opnames gaan beginnen in het Ed Sullivan Theater.

We zijn aan Broadway, tussen de 53ste en de 54ste straat (West). Dit is het iconische theaterdistrict van Manhattan. In dit beroemde theater – nu een opnamestudio van de omroep CBS – traden de Beatles ooit voor het eerst op in Amerika. Dit was altijd de thuis van The Late Show met David Letterman. Het gebouw is ook een beschermd monument.

Terwijl we geduldig in de rij staan en een bandje rond de arm krijgen, staan achter ons twee mannen oneindig lang op te scheppen over alle sterren die ze al ooit live gezien hebben bij Stephen Colbert.