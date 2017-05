Voor de brandweerlieden was het de hel van Gatlinburg. Eén van de spuitgasten raakte omsingeld door het vuur in de bergen en overleefde ternauwernood. Hij vertelt later in het dorp over hoe hij in z’n brandweerjeep moest schuilen, hoe hij het metaal in de auto rood zag gloeien. Toen hij uiteindelijk op het nippertje kon ontsnappen aan een gruwelijke dood door verkoling, zag hij hoe de wieldoppen van zijn auto helemaal waren weggesmolten.

Er waren mensen bij met minder geluk. Bergbewoners die als ratten vastzaten in hun huis. Bij hen een alleenstaande moeder van een jaar of dertig, en haar twee dochters van twaalf en negen. Ze stierven in de vuurzee. De jongens die het vuur aanstaken en zo een ramp zonder weerga in gang zetten, zitten nu in de gevangenis. Ze zijn amper 17 jaar oud.