In West-Europa, zoals in België, was de Duitse bezetting beslist geen walk in the park. Maar de impact in Polen was onvergelijkbaar veel vreselijker. Van alle landen ter wereld heeft Polen het meeste geleden in de Tweede Wereldoorlog. Niet minder dan een Pool op zes is vermoord, ruim 16 procent van de bevolking. Ter vergelijking: zelfs in Sovjet-Rusland, waar zowel de communisten als de nazi’s niet op een mensenleven min of meer keken, stierven procentueel minder mensen: ongeveer 13 procent. De omvang van de moordpartij in Polen moet je je voorstellen alsof élke Vlaming zou worden gedood. Elke Vlaamse man of vrouw, elk Vlaams kind van De Panne tot Maaseik: vermoord.

Toen Hitler in de vroege ochtend van 1 september 1939 Polen binnenviel, hebben de Franse en Britse “bondgenoten” geen schot gelost om Polen bij te staan. Gedurende de hele oorlog heeft Polen zij aan zij met de Geallieerden gestreden. De Poolse oorlogsinspanning was indrukwekkend. Poolse Spitfighter-piloten schoten tijdens de Battle for Britain meer Messerschmitts uit de lucht dan wie ook. Het waren Poolse troepen die in Monte Cassino de fascisten van Mussolini de fatale nekslag toedienden en de weg naar Rome wijd open braken. De Poolse tankbrigade van Maczek heeft grote delen van West-Vlaanderen en Gent bevrijd. Enzoverder.