WBA heeft makkelijk praten. Zijn Brompton Bikes zijn bij uitstek een uitvoerproduct, en bij het lage pond heeft hij alleen maar te winnen. Diezelfde dag lopen we langs in de Apple Store in Covent Garden in het centrum van Londen. En wat stellen we daar vast? Dat de iPhone 7 die later die week in Londen wordt voorgesteld, opmerkelijk duurder wordt dan de iPhone 6. De iPhone is immers een invoerproduct, en Apple rekent die aan de Britten aan in Amerikaanse dollars. Het leven zal voor de Britten dus duurder worden, want de Britse economie is een eilandeconomie die veel goederen importeert.