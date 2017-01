Turkije is het voorbije jaar meer en meer verwikkeld geraakt in de oorlog in Syrië, tot grondtroepen toe. Die toegenomen en meer zichtbare betrokkenheid maakt het land erg kwetsbaar. In de perverse geest van IS is Turkije nu een gerechtvaardigd doelwit. Als buurland van Syrië is het land extra kwetsbaar. Vorig jaar eiste IS in november - heel zeldzaam - een aanslag met een bomauto op in het zuidoosten van het land. De groep lijkt hoe langer, hoe minder te willen verbergen dat ze nu ook aan Turkije de oorlog verklaart. Daarnaast is er ook het geweld dat toegenomen is in het Koerdische conflict, een heel ander conflict dan de strijd met IS. Maar ook daar vallen doden en is geweld bloedig.

De strijd met de Koerdische PKK, die sinds half 2015 heropgelaaid is - toen het bestand tussen PKK en overheid afsprong – veroorzaakt veel leed en instabiliteit, vooral in het zuidoosten van het land. Aanvallen van actie en reactie. De PKK valt agenten en militairen aan. De Turkse overheid valt hen aan en stelt de avondklok in in heel wat Koerdische gebieden. Bij die strijd zijn volgens internationale organisaties zowat 2.500 doden gevallen. Niet alleen agenten, militairen en strijders. Ook gewone burgers, meegezogen in het conflict. Zowat een half miljoen mensen in het Koerdische zuidoosten zijn voor het geweld gevlucht en hebben hun huis verlaten. Drama’s die zich ver van de camera’s afspelen want journalisten worden in die gebieden door de overheid meestal niet toegelaten. De parlementsleden van de pro-Koerdische partij HDP - de derde grootste partij -, die onder meer die situatie in het zuidoosten aanklaagden, zitten intussen ook in de cel. Officieel op verdenking van banden met de PKK en het promoten van terrorisme.