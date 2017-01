“Europa is voor mij een lantaarn, een lamp, die licht schept in een duistere wereld. “ In ongeveer die woorden legde architect Philippe Samyn uit waarom hij het nieuwe gebouw waar de Europese ministerraden in Brussel zullen plaatsvinden (en dat de naam “Europa” heeft gekregen) de vorm van een gloeilamp gaf. Het gebouw is eindelijk klaar, en wordt begin 2017 in gebruik genomen. In stilte, zonder grote feestelijkheden.

De eigenaar van het gebouw, de Raad van de Europese Unie – een Europese instelling, weet dat dit niet het moment is. Wat voor de architect een baken in de duisternis is, is voor een aanzienlijk deel van de Europeanen ongetwijfeld al hét symbool van een wereldvreemde belastinggeld verspillende elite van Brusselse bureaucraten. Een feestelijke opening met toeters en bellen zou dat gevoel alleen maar versterken, na een rampjaar als 2016.