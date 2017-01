In 2017 zal Poetin proberen de successen van 2016 om te zetten in tastbare resultaten. Die komen dan net op tijd voor de campagne voor de presidentsverkiezingen in Rusland begint. Poetin kan dan met een nog geruster hart naar die verkiezingen trekken, waarvoor hij zich overigens nog altijd niet openlijk kandidaat heeft gesteld. De verkiezingen zijn gepland in maart 2018, over iets meer dan een jaar dus.

Vrede in Syrië, of iets dat er op lijkt, lijkt nu een prioriteit, want de Russen gaan het Syrische avontuur niet eindeloos blijven steunen zolang de eigen economie het niet beter doet. Om die economie te verbeteren, hoopt het Kremlin dat volgend jaar ook de sancties ten minste worden afgezwakt, misschien zelfs wel verdwijnen. De verhouding met Trump zal daarbij cruciaal zijn. Poetin kan bijvoorbeeld de Amerikaanse zakenman een rol in Syrië aanbieden in ruil voor minder sancties. Beide landen hebben in Syrië een gemeenschappelijk belang: de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS). Trump zal als president minder bezwaren hebben om een alliantie aan te gaan met Poetin en dus ook de Syrische president Assad. Voor hem is Assad het minder kwaad in vergelijking met IS, ook al heeft Assad veel meer doden op zijn geweten en is hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de gruwel in Syrië.