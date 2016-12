Er bestaat geen twijfel over wat de media in China zullen beschouwen als het belangrijkste evenement van 2017. Dat is het 19e Congres van de Communistische Partij, ergens in het najaar. In onze ogen een oersaaie bijeenkomst met ellenlange speeches en een super-geregisseerd verloop, voor het Chinese establishment een vijfjaarlijkse hoogmis van het politieke bestel, de eenpartijstaat. Wat presidentsverkiezingen zijn voor de Verenigde Staten, dat is het partijcongres voor China. En gezien het groeiende economische en politieke belang van China in de wereld, ook iets wat de moeite waard is om in het oog te houden.

Natuurlijk houdt de vergelijking met verkiezingen niet echt steek, want van grootscheepse participatie van de bevolking is er geen sprake. Maar elk congres eindigt wel met de verkiezing van een nieuw partijbestuur, waarmee ook duidelijk wordt wie de komende jaren de touwtjes in handen zal hebben. Dit keer blijven de twee topmannen op hun plek (president Xi Jinping en premier Li Keqiang – die gaan in principe pas na het volgende partijcongres in 2022 met pensioen), maar in het volgende ‘permanent comité’ (in het Engels ‘standing committee’, het dagelijks bestuur van de partij) zullen we wellicht met vijf nieuwkomers kennismaken. Twee namen komen in vrijwel alle voorspellingen naar voren: die van de ‘jonge’ – want vijftigers – politici Sun Zhengcai en Hu Chunhua, partijchefs van respectievelijk de stadsregio Chongqing en de provincie Guangdong.