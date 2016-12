Laatste grote kernvraag die economen dit jaar op hun bord kregen en waar de komende jaren een goed antwoord op moet komen, is hoe om te gaan met digitalisering en robotisering.

Her en der schakelden al de nodige bedrijven over op robots om productiewerk te doen. Platenzaken en reisbureau´s zijn zo goed als uit het straatbeeld verdwenen, omdat we muziek downloaden en reizen boeken via het internet.

Bankieren gebeurt ook steeds meer online of als het even kan nog sneller per app. Dat maakte het afgelopen jaar veel slachtoffers in de bank- en verzekeringswereld. In eigen land waren de massa-ontslagen bij Caterpillar (als gevolg van productieverplaatsing richting China) en bij ING en AXA het belangrijkste economische nieuws.