Trump heeft in de historische verkiezingen van 2016 onomwonden het bewijs geleverd dat de oerinstincten van de mens nooit uitgeroeid kunnen worden, zeker niet in onzekere tijden.

Trump heeft bewezen dat in wankele tijden, gedeprimeerde tijden zelfs, de roep naar een autoritaire leider groter wordt. ‘Make America great again’ bewees dat de roep om culturele cohesie en het zwaaien van de vlag in angstige tijden een winnende keuze is.

‘I alone can fix it’ bewijst het ongeloof in de democratische instellingen, en het geloof in de autocraat Trump. In de dagen en weken na Trumps triomf werden honderden incidenten gemeld waarbij moslims, immigranten en minderheden werden lastiggevallen.