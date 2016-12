De deal die de EU daarna met Turkije sloot officialiseerde die situatie. Europa stuurde een niet mis te verstane boodschap uit:

Illegale migratie via de Griekse eilanden en de Balkan zal bestraft worden.

Wie daarentegen in Turkije keurig en rustig op een legale migratiekans blijft wachten, via zogenaamde resettlement- of hervestigingsprogramma’s, wordt beloond. Er werd zelfs een evenredig ruilprincipe voorzien: voor elke teruggestuurde persoon zou Europa er een andere hervestigen.

Voorlopig kan je bezwaarlijk concluderen dat die legale migratiekanalen op volle toeren draaien. Vanuit Turkije zijn er tot dusver nog geen 3000 vluchtelingen resettled in EU-landen.

Dat is een peulschil vergeleken met het totaal aantal vluchtelingen dat volgens de UNHCR in Turkije verblijft: meer dan 3 miljoen.

Het aantal is ook verwaarloosbaar in vergelijking met de illegale instroom die in 2016 geregistreerd werd in Griekenland. Alles bij elkaar kwamen daar nog steeds meer dan 170.000 migranten en vluchtelingen aanzetten in overvolle bootjes. Maar het leeuwendeel daarvan kwam in de eerste maanden van het jaar, nog voor het akkoord met Turkije van kracht werd.

Om het in de (bedenkelijke) watermetaforen te zeggen: de stroom is inmiddels verdund tot een druppelsgewijs lek. Het blijft bij enkele tientallen mensen per dag die nu nog voet aan wal zetten op Lesbos, Chios, Samos, Leros, Kos of Kastellorizo – geen duizenden per dag meer, zoals een jaar geleden.