Het meest bekende voorbeeld is het Maarschalk Fochplein in Leuven, dat in 2011 werd omgedoopt in Rector De Somerplein. De Franse maarschalk Foch, zo heette het, was een van die generaals van de Eerste Wereldoorlog, een die miljoenen doden op zijn geweten had. Een nogal betwistbare motivatie. Niet toevallig is Foch zowat de meest bejubelde generaal van de twintigste eeuw, naar wie in de hele wereld straten zijn genoemd. Zelfs een berg draagt zijn naam.

Er zijn veel ergere figuren die in straatnamen worden herinnerd. Heeft Brugge geen Karel de Stoutelaan? Diezelfde Karel de Stoute (foto) die Dinant verwoestte en de inwoners in de Maas wierp? En hoeveel straten zijn er naar Keizer Karel genoemd? Die heeft ook veel oorlogen gevoerd, en bovendien protestanten doen verbranden. En wat te denken van een Julius Caesarlaan (in Brussel is er een) als men beseft dat de Romeinse legioenen van Caesar wellicht een miljoen inwoners van Gallië hebben gedood of als slaven weggevoerd?