Het was geen uitspraak, het was een tussenuitspraak, een vraag naar een nader onderzoek. De rechtbank vroeg meer informatie en volgens sommigen is die vraag niet zozeer bedoeld uit een bekommernis voor de fundamentele rechten van gedetineerden in België maar wel om zichzelf als rechtbank in te dekken tegen het verwijt over te leveren aan een land dat de mensenrechten zou schenden. Het is een wat formalistische gedachtegang, eigen aan het juridische denken.

Maar anderzijds verbaast het natuurlijk wel erg dat buurland Nederland de facto een motie van wantrouwen uitsprak t.a.v. België daar waar het in het kader van de Europese rechtshulp (zoals bv. het Europese aanhoudingsmandaat) impliciet zijn vertrouwen uitspreekt jegens de Belgische justitie. Dat het in het Belgisch gevangeniswezen geen rozegeur en maneschijn is, weten we allemaal al veel langer dan vandaag maar overdrijft Nederland nu niet een beetje door zo drastisch te beslissen?