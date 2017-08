De slogans die geroepen werden, ook, net als de knokploegen met politieschilden, stokken en andere gevechtsuitrusting. Het waren andere uniformen, maar ze deden wel denken aan de bruinhemden van de Sturmabteilung (SA), de straatvechters die Adolf Hitler in zijn jonge jaren inzette tegen socialisten, communisten en andere groeperingen.

Virginia is een zuidelijke staat, maar toch zou het kort door de bocht zijn om "The South" te vereenzelvigen met racisme of extremisme. De betogers kwamen uit heel de VS en de man die met zijn auto een jonge vrouwelijke tegenbetoger doodreed en 18 anderen neermaaide, kwam uit Ohio, een staat in het noorden van de VS.

De beweging die plots Charlottesville op zijn kop zette, was erg verscheiden en dat blijkt ook uit de slogan "Unite the Right", waarmee die uitpakte. Er werden nazi-slogans geroepen, de Ku Klux Klan liet zich opmerken in witte gewaden en anderen droegen vlaggen mee van de zuidelijke Geconfedereerde staten tijdens de Burgeroorlog.