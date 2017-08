Het bewijst ook dat het schip van Theresa May, de loods die het Verenigd Koninkrijk uit de Europese haven had moeten sturen, stuurloos geworden is. Zij doet alsof ze nog altijd controle uitoefent over haar regering, maar in werkelijkheid luistert ze naar het 1922 Comité, een gezelschapsvereniging van Conservatieve parlementsleden van tweede garnituur die wekelijks vergaderen om gezamenlijke standpunten te formuleren. May wacht er zich voor om haar backbenchers tegen de haren in te strijken, want sinds de voor haar rampzalige verkiezingen in juni heeft ze in het parlement elke Conservatieve stem broodnodig.

Ondertussen doet ze vergeefse pogingen om de schijn hoog te houden dat het tussen haar ministers koek en ei is. Niets is minder waar. Enkele dagen geleden kwamen Philip Hammond (minister van Financiën) en Liam Fox (minister van Handel) met een gezamenlijke verklaring (gezamenlijk? Hammond en Fox gezámenlijk?) dat het Verenigd Koninkrijk na zijn uittreden uit de Europese Unie op 19 maart 2019 om economische redenen nood heeft aan een overgangsperiode, anders dreigt het land “van de klippen” te vallen. De gezamenlijke verklaring zou een compromis moeten zijn tussen twee totaal tegengestelde strekkingen binnen de Britse regering (Hammond: anti-brexit; Fox: brexit). Maar kijk, de inkt was nog niet droog, of een vooraanstaande Conservatief liet optekenen dat het compromis (“een wapenstilstand” noemde hij het, een woordkeuze die boekdelen spreekt) het niet lang zal volhouden, en dat Hammond voor de standpunten van zijn collega alleen maar “misprijzen” voelt.