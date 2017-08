Auteur: Michaël Van Droogenbroeck

Michaël Van Droogenbroeck Lang niet alle 166 miljoen gebruikers zullen ervan wakker liggen, maar vanavond opent Snap de boeken van het voorbije halfjaar. Snap is het bedrijf achter Snapchat, de populaire berichten- en foto-app en begin dit jaar nog goed voor een zeer opmerkelijk beursdebuut op Wall Street. Maar de beurshype van toen is nu voorbij en dé vraag is of de hype rond Snapchat zelf het kan volhouden.