Let wel: voorlopig is Facebook Watch buiten de VS niet te bekijken. Maar echt lang gaat de letterlijke verovering van de wereld niet op zich laten wachten, binnen een maand of zes kan het al zover zijn, schat Caudron: “Zulke ‘rollouts’ zijn niet direct wereldwijd. De technologie is er wel, maar de content nog niet. Zo moet er voor al die andere landen buiten Amerika eerst ondertiteling gebeuren.”

Toch is het duidelijk: vluchten kan niet meer. Het klassieke tv-kijken via een kabel, met de zapper in de hand, is ten dode opgeschreven. Binnenkort bestaat ons zenderpakket uit een collectie apps op onze tablet of smartphone, en ‘casten’ we de programma’s naar onze smart TV als we een grotere scherm-ervaring willen. Fijn zo, voor een veelgebruiker als ikzelf, onderlegd in het aanwenden van internetapplicaties.

Voor de generaties die met de smartphone opgroeien zal dat allemaal heel snel behapbaar zijn. Maar wat met mijn ouders, bijvoorbeeld, die nog lineair willen kijken? “Zo lang die mensen leven en consument zijn,” stelt Caudron droogweg, “gaan klassieke tv-kanalen blijven bestaan.” Lees: wanneer die dinosaurussen eindelijk zijn uitgestorven, gaat TV helemààl wireless.