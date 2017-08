Ook nu is het van het grootste belang dat Amerika zijn bondgenoten in het Verre Oosten garanties geeft voor hun veiligheid, ook als Noord-Korea in staat zou zijn om Amerikaans grondgebied te bereiken.

Wat president Trump dus moet doen, vooral Japan en Zuid-Korea en andere landen in de regio verzekeren dat de VS een overweldigend militair, economisch en diplomatiek overwicht over het geïsoleerde Noord-Korea behoudt en bereid is omdat in te zetten om de bondgenoten te beschermen. Amerika kan dat onder meer via de verschillende lagen van een antiraketschild (Aegis, THAAD, Patriot en andere).

Washington moet er volgens Sauter niet op rekenen dat het Chinese druk op Noord-Korea kan afkopen met toegevingen, zoals het opgeven van Taiwan, wat zinloos is. China kan of wil het regime in Pyongyang niet te ver dwingen en gebruikt Noord-Korea als pasmunt in de relaties met de Verenigde Staten.

Een terugblik op de Koude Oorlog leert dat indamming ("containment") -of het nu de Sovjet-Unie, China of Noord-Korea betreft- in combinatie met sterke allianties en garanties voor de bondgenoten en geduld, wel degelijk werkt. Moskou en Peking bleken nadien bereid tot minder confrontatie en meer engagement met het Westen. Pyongyang vreest vooral "regime change", maar die hoeft niet persé via een oorlog te komen. De Sovjet-Unie beschikte over het grootste kernarsenaal ooit en ook dat kon de implosie van het communistische regime niet verhinderen. Een oorlog is dan wel niet uitgesloten, het is zeker niet de enige optie en zelfs de minst goede op dit ogenblik.