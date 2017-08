Saudi’s die gek zijn op voetbal, en op Neymar, waren even in paniek de voorbije weken omdat ze hun idolen uit de grote Europese voetbalcompetities niet meer zouden kunnen volgen. Geen paniek, was het antwoord van het Saudische koningshuis. Dan lanceren we wel in enkele dagen tijd eigen zenders, en zenden we de Spaanse, Engelse en Italiaanse voetbalcompetitie wel uit. Stuur maar de factuur op a.u.b. Het lijkt wel een kussengevecht tussen twee Richie-Rich.

Gisteren maakte Israël ook bekend dat de kantoren van Al-Jazeera in Jeruzalem de deuren moeten sluiten, ook wegens de vermeende link met terrorisme. Een nieuwe knipoog naar de Saudi’s en hun bondgenoten die door Israël meer en meer als de “gematigde” as worden beschreven.

Het is niet duidelijk of nog meer landen deze stap zullen zetten. In België maakt Al-Jazeera deel uit van het aanbod bij de grote operatoren Proximus en Telenet.