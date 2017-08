Belangrijk is eerst en vooral om geleidelijk alle ernstige oppositie uit te schakelen. De meeste alleenheersers, zo ook Paul Kagame, zijn gestart in een min of meer democratische omgeving. Maar stap voor stap hebben zij elke tegenstem uit de weg geruimd, gewoon fysiek, moord dus, of door hen in de gevangenis te stoppen, gewoonlijk na een schijnproces, of door de opposanten zodanig te terroriseren dat ze uiteindelijk uit lijfsbehoud ervoor gekozen hebben om het land te verlaten.

Wat Rwanda betreft is Paul Kagame daar meteen in 1994 al mee begonnen, toen hij na een oorlog die bijna vier jaar had geduurd het land veroverd had in de nasleep van de genocide op de Tutsi’s, de bevolkingsgroep waartoe hij zelf behoort. In december van datzelfde jaar getuigde de toenmalige minister van Justitie al doodsbang over de massamoorden die Kagame en zijn mannen aanrichtten onder de Hutu-bevolking die collectief beticht werd van deelname aan de genocide. Uiteraard zonder enige vorm van proces werden vooral de Hutu-mannen uitgemoord of in de gevangenis gestopt. Het angstklimaat dat daardoor ontstond, ook bij wie volstrekt onschuldig was, verlamde elke kritische stem. Dat was nog maar een begin van twee decennia terreur. Ook de afgelopen maanden zijn alweer opposanten omgebracht of verdwenen. Uiteraard zegt het regime dat het daar niets mee te maken heeft. Maar een ernstig onderzoek naar dergelijke verdwijningen volgt er nooit.