Zowat elke Arabische jongen droomt van een Barcelona-shirt van Messi op of het Real Madrid-shirt van CR 7 Ronaldo. Even in herinnering brengen wat er nog op dat Ronaldo-shirtje staat: Fly Emirates. Die krijgt nu concurrentie van het PSG-truitje van Neymar, onrechtreeks eigendom van de Qaterese royals. Een grote middelvinger dus van Qatar aan de Emiraten. Arabische potentaten zijn tenslotte ook maar kleine jongetjes.

In elk geval: als er een match is die ik zeker wil zien volgende Champions League, is het wel PSG-Barcelona. Wie wint doet er niet toe, maar ik hoop dat er een camera op de eretribune gericht is.

Intussen heeft Qatar in Europa naast Neymar ook zeven oorlogsbodems gekocht, kostprijs naar verluidt 5 miljard. Een laatste spreuk daarom, It's not about football or fair play stupid, it's about money, politics and power'!