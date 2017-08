Het is ongewoon dat een beest u een brief schrijft, maar het zijn dan ook ongewone tijden, hier in Polen. De nationalistische regering van Recht en Rechtvaardigheid staat grootschalige houtkap toe in onze habitat, het natuurpark Bialowieza.

U weet dat al sinds een jaar of zo, toen zeven milieuverenigingen klacht bij u indienden. Op 4 augustus oordeelt u, in al uw wijsheid, of die kap mag, dan wel of de kaalslag een (zoveelste) inbreuk is van deze regering tegen de Europese waarden en principes. Daarom richt ik, in naam van de hele kudde, deze brief tot u.

O, waarde rechters! Mocht ik kunnen, ik nodig u uit naar Bialowieza, dat stuk arcadisch paradijs in het oosten van Polen. Dit is de allerlaatste lap van het Europese oerwoud dat millennia geleden de gronden van de Oeral tot Spanje bedekte. Hier zijn de bomen kolossaal, de insecten een hand groot, de struikgewassen ondoordringbaar.