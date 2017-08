Ook politiek komen er intussen heel wat vlekken op het blazoen van Paul Kagame.

De eerste echte presidentsverkiezingen, in 2003, worden al meteen ontsierd door een verregaande repressie van de belangrijkste tegenkandidaat en vervalste uitslagen. Maar de internationale waarnemers, ook Belgische, laten begaan. Paul Kagame haalt officieel 95% van de stemmen.

Bij de volgende verkiezingen, in 2010, wordt dat 93%, maar dan is er ook geen enkele echte tegenkandidaat meer, alleen een paar sympathisanten van Kagame die zich formeel als tegenkandidaat opwerpen. In de aanloop naar deze verkiezingen worden verschillende opposanten vermoord, in de gevangenis gestopt of op de vlucht gejaagd.

De afgelopen zeven jaar is de politieke repressie verder alleen maar toegenomen.

Van een vrije pers is al lang geen sprake meer. Zelfs Tutsi-intellectuelen, die niet strikt de partijlijn van de president en zijn entourage volgen, riskeren vervolging, zoals de bekende zanger Kizito Mihigo die een gevangenisstraf van 10 jaar uitzit omdat hij een liedje had gemaakt waarin hij vertelt dat we in de dood allemaal gelijk zijn, zowel doden door genocide als doden door oorlog, wraak of honger.