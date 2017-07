Het kan dus geen toeval zijn dat er net eind juli speciaal overleg was op het Elysée. Macron verzamelde in het groene salon enkele sleutelspelers van zijn regering, getrouwen van het eerste uur en zijn communicatieteam. Eerste vaststelling van de baas: “We zijn met onze regering en partij te weinig actief op sociale media. Als we willen hervormen, moeten we dat meer uitleggen. Ik wil geen gevangene worden van de begroting. Ik wil ons land niet beheren, maar hervormen.” Alles wijst erop dat te veel bollebozen uit Macrons partij naar de ministerkabinetten verhuisd zijn, waardoor La République En Marche nood heeft aan nieuwe knappe koppen met frisse ideeën.

Andere vaststelling: Macron ligt onder vuur van rechts en links. Juist door zich te profileren als een president die niet tot de linker-of rechterzijde behoort, bestoken beide kampen hem. Bovendien lijkt de steun van de media voor de jonge “chef de l’état” nog verder af te brokkelen. Net door zijn ondertussen beruchte “Jupiteriaanse” beleidsmodel waarbij Macron boven het gewoel wil staan, is de Franse president ook kwetsbaar. Hij geeft voorlopig geen grote interviews en laat veel communicatie rond zijn hervormingsvoorstellen over aan zijn regering. Maar dat betekent ook dat hij zich wat opsluit in “la bulle élyséenne”, de bubble van zijn entourage. Bijkomend nadeel is dat Macron daardoor ook soms slecht verdedigd wordt in de buitenwereld.