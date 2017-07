“Nu zijn de eisers (de drie geweigerden, DL) terechtgekomen in de uiterst vervelende situatie dat zij ervan op de hoogte zijn dat de federale politie hen beschouwt als een risico van de openbare veiligheid (en blijkens de verklaringen in de pers en in de Kamer zelfs veelplegers van zware criminele feiten, of personen concreet bekend voor terreurfeiten, drugsdealen of amokmakerij), zonder te weten waarom.”