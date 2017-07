Vanaf dan gaat de bal pas echt aan het rollen. Hoe geraken we het best naar die idyllische bergtop? Die lekkere lokale wijn die de huiseigenaar voor ons had achtergelaten, zouden we die wijngaard kunnen bezoeken? Is dat gezellig cafeetje dat we op weg naar hier passeerden nog lang open vandaag?

Telkens opnieuw duik ik in de instellingen van mijn smartphone en vink ik het internet aan.

Waar ben ik eigenlijk mee bezig, vraag ik me vrij snel af. Dit is geen vakantie. Ik ben meer bezig met het in- en uitschakelen van mijn internet, dan met iets anders. Ik besluit om het mobiele internet voortdurend aan te laten om van het gedoe af te zijn.

Ik hou wel vast aan de regel om er enkel 's morgens en 's avonds ook gebruik van te maken. Het enige wat tussen mij en het wereldwijde web staat is mijn vrije wil om een fantastische vakantie te beleven in het hier en het nu.