Je kan haar namelijk moeilijk aanwrijven haar partijprogramma van vier jaar geleden met de voeten te treden; want dat was immers beperkt tot de slogan “samen succesvol voortdoen” en dat is haar gelukt.



Je kan haar moeilijk verwijten dat ze de man speelt, want dat doet Merkel zelden of nooit.



Je kan ook niet zeggen dat ze niet luistert naar de wil van het Duitse volk en star aan haar ideologie vasthoudt: zelfs tijdens de vluchtelingencrisis stond een meerderheid van het volk achter haar.



Bovendien gaat het ook goed met Duitsland, want de werkloosheid staat historisch laag, het ondernemersvertrouwen al even historisch hoog, het land heeft de vluchtelingencrisis behoorlijk “geschafft”, de export boomt en Europa is na het Brexitrampjaar ook aan de beterhand met Merkels droompartner in het Parijse Elysée.