Voeg daarbij de berichten over gesprekken die Donald Jr. en Kushner hebben gevoerd met Russische vertegenwoordigers over ‘adoptie’, wat onmiskenbaar een verwijzing is naar de oude kwestie van de sancties van de Magnitsky-wet. Zelfs president Trump zelf sprak (naar eigen zeggen) over adoptie met zijn collega Poetin op de G20-top in Hamburg.

Het is aan de FBI om het gewicht en de draagwijdte van dat alles in te schatten. Maar het kan bijna niet anders of Trump knort en vloekt over de nieuwe wet. Dat het Congres de wet toch doorduwt, toont duidelijk aan dat Trump niet op alle vlakken zijn zin krijgt.