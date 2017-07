Pas toen Mobutu niet langer nuttig was als trouwe Afrikaanse dienaar van de westerse belangen in Afrika, keerden zijn ooit zo warme bondgenoten zich van hem af, politici én media.

Eén incident, het zogenoemde ‘bloedbad van Lubumbashi’ (mei 1990), was voldoende aanleiding om hem te laten vallen. Alsof hij de voorgaande pakweg 20 jaar nooit politieke en andere tegenstanders uit de weg geruimd had en de mensenrechten beschouwd had als een fait divers. Quod non.