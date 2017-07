Het Saudische regime zegt nu al jaren dat het land zich meer wil openstellen en vrouwen meer rechten wil geven. En elke nieuwe troonopvolger wordt als ‘progressiever’ voorgesteld dan de vorige. In de praktijk gaat de invoering van meer rechten voor vrouwen uiterst traag.

Stapje voor stapje verandert er wel wat, zoals stemrecht op gemeentelijk vlak, een universiteit voor vrouwen, maar van echte politieke en sociale hervormingen is nog geen sprake.

Het regime wijst erop dat een overgrote meerderheid van de (mannelijke?) bevolking immers achter de aartsconservatieve tradities en daarvan afgeleide rechtsregels staat. Zou dat werkelijk zo zijn? Of gaat het hier niet gewoon om het in stand houden van een patriarchale gewoonte die mannen juridische macht geeft over vrouwen, onder het mom van ‘traditie’?

Vreemd toch ook die ‘ophef’ bij over een, laten we eerlijk zijn, al bij al alledaags filmpje. Zeker in tijden van internet en kabeltelevisie waar, zelfs in Saudi-Arabië, wel wat anders te zien is voor wie wil.