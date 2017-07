De vroege vorstendommen in de middeleeuwen vormden zich verticaal op de kaart van noord naar zuid, min of meer volgens riviervalleien en omvatten bijna altijd twee of drie taalgroepen.

Dat was het geval in de drie grootste staatjes: het graafschap Vlaanderen was Diets- (Nederlands of Westnederfrankisch) én Franstalig (met Frans-Vlaanderen tot ver in Frankrijk).

Het hertogdom Brabant was eveneens tweetalig en dat gold ook voor die derde grote staat, het prinsbisdom Luik dat ook een groot deel van het Dietssprekende Limburg omvatte.