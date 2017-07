Maar er is meer. Sinds bekend raakte dat China’s bekendste dissident Liu Xiaobo terminaal ziek was, zijn de censoren in overdrive gegaan. De naam "Liu Xiaobo"’, "Liu ziek" of de combinatie Liu plus leverkanker, allemaal leverden ze enkel een foutmelding op. Zelfs in privéchats werden foto’s en woorden die naar Liu verwezen gewist. Meteen na zijn dood, op 10 juli, moesten ook afbeeldingen van kaarsen en zelfs het woord RIP of enkel zijn geboorte- en sterfdatum eraan geloven.

Ook de vrouw van Liu Xiaobo, Liu Xia, is een taboe-onderwerp. Sinds haar man in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, stond Liu Xia, zelf kunstenares en dichteres, onder streng huisarrest in Peking. Zonder telefoon of internet en met enkele zware jongens voor de ingang van haar appartement. Ze mocht enkel de deur uit voor een maandelijks bezoek aan haar ouders en man. Een verzoek om haar werk tentoon te stellen werd afgewezen door de autoriteiten. Vrienden in binnen- en buitenland maken zich ernstige zorgen over haar toekomst. Ook "Free Liu Xia" is een verboden combinatie.