Het is een kluwen in het Franstalige landsgedeelte nu de Waalse, de Brusselse en Franse gemeenschapsregering in feitelijke lopende zaken verzeild zijn geraakt. En CDH-voorzitter Lutgen lijkt geen plan B te hebben voor zijn gewaagde zet van een maand geleden. Hij liet toen weten dat hij niet meer wilde regeren met de PS na een resem schandalen gaande van Publifin tot Samusocial. Telkens was er sprake van riante vergoedingen en van vergaderingen die niet plaats hadden gevonden.

In die schandaalsfeer leek Lutgen zichzelf een Macron-touch te geven, want tijdens dat weekend had president Macron de Franse PS tijdens de parlementsverkiezingen zo goed als volledig van de kaart geveegd. Lutgen hoopte dat ongetwijfeld ook voor mekaar te krijgen in het Franstalige landsgedeelte. Een desastreuze peiling voor de PS met een score van 15 procent leek Lutgen gelijk te geven. Al werd zijn eigen partij CDH onder de 10 procent gepeild, goed voor nog maar VIER Kamerzetels.

De humanisten van CDH, al zijn het onder Lutgen gewoon christendemocraten, zijn zelf bezig met hun eigen overleven, in het besef dat je als onderdeurtje of aanhangwagentje van de noodlijdende PS, maar moeilijk het tij kunt keren. Vastgekleefd (scotché) zijn aan de Franstalige socialisten, opgejaagd door uiterstlinkse PTB, is geen wissel op de toekomst, besefte Lutgen.