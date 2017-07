Het wordt ook steeds duidelijker wat er in Libië met migranten en vluchtelingen gebeurt. Ze worden er opgesloten, ontvoerd, als slaven verkocht, gefolterd en verkracht.

Ook dat heb ik vorige week in Sicilië kunnen vaststellen, in de horrorverhalen die migranten en vluchtelingen mij over Libië vertelden. En in die verhalen is ook de Libische kustwacht niet onbesproken.

Libië is een land in totale anarchie, met drie regeringen. Eén daarvan wordt door Europa en de VN erkend, maar heeft weinig controle over het grondgebied.

Zelfs als Europa garanties eist over de behandeling van migranten en vluchtelingen, is het zeer de vraag of die garanties wel afgedwongen kunnen worden.