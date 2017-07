Tot oktober zitten de brexitonderhandelaars zowat elke maand samen in Brussel. Tegen dan wil Barnier naar de Europese herfsttop kunnen trekken om de Europese leiders te melden dat de scheidingsonderhandelingen afgerond zijn en er gepraat kan worden over een nieuw relatie met het Verenigd Koninkrijk.

Alles bij elkaar is er nog een maand of 20 te gaan voor de brexit officieel een feit moet zijn. Dat is in maart 2019, precies 2 jaar nadat de Britse premier May artikel 50 officieel heeft getriggerd en daarmee voor het eerst in de geschiedenis van de EU het vertrek van een lidstaat in gang heeft gezet.

De onzekerheid moet weggewerkt en er is al veel tijd verloren gegaan, klinkt het regelmatig. Intussen is het al ruim een jaar geleden dat een meerderheid van de Britten het licht op groen zette voor de brexit.