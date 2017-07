En het maakte indruk bij “cher Donald”, het nieuwe koosnaampje voor Trump in Frankrijk.

“Great evening with president Macron & Mrs Macron. Relationship with France stronger than ever”, tweette Trump vrijdagochtend.

Die persoonlijke vriendschapsband moet politieke resultaten opleveren. Dat wensen beide heren ongetwijfeld. Nog geen twee maanden geleden hielden ze ter gelegenheid van de NAVO-top in Brussel elkaars hand in een verkrampte houdgreep, kaken op elkaar geklemd.

Respect moet je afdwingen, leek Macron te denken. En wat te zeggen van zijn oproep in het Engels aan klimaatwetenschappers om in Frankrijk hun werk voort te zetten nu Trump de klimaatakkoorden van Parijs maar niks vindt. “Make our planet great again,” verklaarde Macron, geheel in zijn literaire stijl die weinig gelijkenissen toont met de communicatiestijl van Trump. In 140 tekens, vaak niet gehinderd door enige zin voor nuance, zegt de Amerikaanse president gewoonlijk onmiddellijk wat er hem stoort.