Zo zal het ook in dit geval gaan: op woensdag 19 juli is er een vergadering gepland van het bevoegde comité van experts, waar een stemming over de ontwerptekst over acrylamide zal plaatsvinden. Wanneer de experts hun instemming geven, begint een termijn van 3 maanden waarbinnen het Europees Parlement of de Raad van Ministers de beslissing nog kunnen blokkeren. Wellicht zal dit niet gebeuren.

Deze procedures zijn niet echt transparant. Zo is het soms moeilijk om te achterhalen welk land voor en welk land tegen heeft gestemd. Toen de lidstaten beslisten dat dieselwagens de komende jaren flink wat meer stikstofoxides mogen uitstoten dan de Europese normen, stemde alleen Nederland tegen. België stemde voor, maar hoe dat standpunt tot stand was gekomen, welke nationale en regionale ministers hun zegen gaven, alles bleef gehuld in een dikke mist.

De toenmalige Franse minister van Leefmilieu Segolène Royal maakte het nog bonter: ze zei dat het een schande was dat er zo was beslist, terwijl haar eigen ambtenaar de beslissing mee had goedgekeurd.