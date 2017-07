Anderzijds zijn Snapchat en Instagram nog te verschillend. Snapchat focust vooral op persoonlijkheid en is meer persoonsgebonden. Denk maar aan de beroemdheid die een stuk privéleven wil delen met de fans. Terwijl Instagram vooral gebruikt wordt om producten in de markt te zetten.

Bovendien zijn de doelgroepen van Instagram en Snapchat verschillend. Snapchat is in de VS vooral populair bij de 18- tot 24-jarigen, terwijl Instagram vooral populair is bij de 18-29.

Vraag is, wat moet Snapchat-CEO Spiegel nu doen? Keihard inzetten op zijn eigen sterkte om het gebruik bij zijn doelgroep te doen toenemen? Of voor totaal iets anders kiezen? Want het aantal dagelijkse actieve gebruikers zal vroeg of laat stagneren. En in tech-wereld betekent dit achteruitgaan.

Of had hij in 2013 dat aanbod van 3 miljard dollar van Facebook dan toch moeten aannemen?