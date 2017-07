Wie heeft nu precies de leiding over IS? En hoe belangrijk is al-Baghdadi echt voor IS, op het terrein? Analisten breken er zich al jarenlang het hoofd over. IS volgen, heeft veel van het Kremlin-watchen in de vorige eeuw. Toen kregen de kopstukken de belangrijkste plaats op de tribune toebedeeld.

Onder IS worden de leiders het meest prominent naar voren geschoven in de propaganda. Al-Baghdadi is vooral belangrijk omdat hij is wie hij is: de zelf uitgeroepen kalief van het "kalifaat" van IS. Een religieuze figurehead, eerder dan een grote militaire leider. Op het slagveld worden de beslissingen door anderen genomen.