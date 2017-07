Nu is die drang om de grenzen in het Midden-Oosten op te heffen, al veel ouder dan IS. Niet enkel radicale moslims, maar ook seculiere nationalisten zoals de Egyptische leider Gamal Abdel Nasser als de Baath-partijen in Syrië en Irak (Assad en Saddam) droomden in de jaren 60 en 70 van een grote Verenigde Arabische Republiek in de regio, maar ook dat werd een fata morgana.

IS en Nasser & Co. beschouwden -niet geheel ten onrechte- de huidige grenzen als kunstmatige lijnen die door Europese koloniale machten werden uitgetekend in functie van hun eigen belangen. De verzuchtingen van de lokale Arabische, Koerdische of andere bevolkingsgroepen waren daarbij geen prioriteit.