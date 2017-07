Tienduizenden demonstranten trekken dwars door Turkije, mensenrechtenactivisten worden gearresteerd, EU- parlementsleden willen de onderhandelingen over lidmaatschap van Turkije onmiddellijk stoppen. De berichten uit en over Turkije van deze week halen het nieuws nog wel, maar zijn geen headlines meer. We hebben de voorbije jaren al zoveel gezien.

Over een week zijn we één jaar na de poging tot staatsgreep. Duizenden mensen zitten in de cel, een tienvoud is ontslagen of op non-actief gezet. De president heeft via een referendum zijn macht nog uitgebreid en zegt dat hij de doodstraf opnieuw zal invoeren.

Met hun mars willen duizenden demonstranten strijden voor rechtvaardigheid en democratie.