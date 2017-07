Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson zouden de VS en Rusland nu zelfs gezamenlijk stabiliseringsmissies in Syrië overwegen. Er wordt blijkbaar gedacht aan gecoördineerde leveringen van hulpgoederen of waarnemers die bestanden moeten controleren.

De eerste ontmoeting tussen Trump en Poetin heeft volgens het Witte Huis geen agenda. Beide leiders kunnen dus de tijd nemen om elkaar beter te leren kennen. En daarom zal er aandachtig worden gekeken naar de lichaamstaal, hoe de twee zich gedragen tegenover elkaar.

Poetin is de man van de ervaring. Trump is al de vierde Amerikaanse president die hij ontmoet. Hij heeft een gigantische dossierkennis, iets wat van Trump niet altijd gezegd kan worden. De Amerikaanse president staat dan weer bekend om zijn onvoorspelbaarheid en improvisatietalent, tot grote angst van zijn naaste omgeving overigens. Ze hebben ook wel raakpunten. Veel traditionele nieuwsmedia delen ze in bij de categorie ‘fake news’. Beide leiders zijn ook nationalisten. Maar of dat genoeg zal blijken om te kunnen spreken van een toenadering, is zeer twijfelachtig.